وفاة أول رائد فضاء سوري.. من هو "محمد فارس"؟

وصف الائتلاف السوري في بيان له فارس بفقيد سوريا، مشيرا إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.وكان الراحل أول رائد فضاء سوري، ورافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية "مير".وفارس من مواليد عام 1951، وكان طيّارا مقاتلا على الطائرة "ميغ 21"، كما كان مدربا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي. كما يعدّ محمد فارس العربي الثاني الذي تولى الرحلة الفضائية، بعد مهمة السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.وشارك رائد الفضاء الراحل في المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر على إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا.وأصيب محمد فارس بوعكة صحية منذ حوالي 3 أسابيع؛ ما استدعى تدخلا جراحيا في شرايين القلب. وكان الراحل يقيم في تركيا، متنقلاً بين مدينتي غازي عنتاب وإسطنبول، وكان حاصلاً على الجنسية التركية.