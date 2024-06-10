نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.. وفاة طالب اثناء تأدية الامتحانات

تلقت غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بلاغاً عن وفاة طالب في لجنة بحدائق القبة في القاهرة.وضبط فريق مكافحة الغش الإلكتروني ثلاث حالات غش استخدم فيها الطلاب هواتفهم المحمولة.وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وكانت البداية بامتحان مادة التربية الدينية.