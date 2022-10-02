روسيا تتخذ قراراً يخص حدود المناطق الجديدة

وأكد الدوما أنه عملا بالوثائق الدولية ستصبح حدود المناطق المرتبطة بأراضي دولة أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية.وبحسب الوثائق: "يتم ترسيم حدود أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية من خلال حدود أراضيها التي كانت موجودة في يوم إنشائها واليوم الذي تم فيه قبولها في روسيا، وسيتم ترسيم حدود جمهورية لوغانسك الشعبية من خلال حدودها التي كانت موجودة في يوم إنشائها وقبولها في روسيا، وستكون حدود الجمهورية المرتبطة بأراضي دولة أجنبية حدود الدولة الروسية، ويتم تحديد حدود مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون من خلال حدودهما في يوم إنشائهما ويوم قبولهما في روسيا".وسينظر مجلس الدوما في مسودة قوانين دستورية حول انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيا الى روسيا الاتحادية في جلسة عامة يوم 3 أكتوبر.