قوات أوكرانية تقصف منطقة روسية

أعلن ذلك حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الاثنين في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "في الوقت الحالي، تتعرض قرية بيزليودوفكا في منطقة شيبكينسكي الحضرية للقصف. ووفقا للبيانات الأولية، هناك ضحيتان، رجلان مصابان بشظايا وصدمات قذائف".ووفقا لغلادكوف، فقد غادرت الخدمات الطبية والتشغيلية بالفعل إلى مكان الحادث.