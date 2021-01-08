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كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من مليونين و88 مليون إصابة

سياسة

2021-01-08 | 02:39
كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من مليونين و88 مليون إصابة
1,278 مشاهدة

ارتفع عدد ضحايا وباء كورونا حول العالم إلى مليون و896 ألف وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء نحو 88 مليونا.

.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء حيث سجلت نحو 365 ألف وفاة، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى 21.5 مليون حتى الآن.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 200 ألف، وسجلت حتى الآن أكثر من 7.9 مليون إصابة، تليها الهند التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 150 ألف شخص، وسجلت نحو 10.4 مليون إصابة.

وسجلت المكسيك 130 ألف وفاة ونحو 1.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 79 ألف حالة وفاة و2.9 مليون إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 77 ألف وفاة وأكثر من 2.2 مليون إصابة، تليها فرنسا حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 67 ألف شخص وسجلت نحو 2.8 مليون إصابة حتى الآن.

وفي روسيا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60457 حالة، وتجاوز فيها عدد الإصابات 3.3 مليون منذ بدء تفشي الوباء
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