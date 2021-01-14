اليابان تؤكد استعدادها لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليمياً ودولياً

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم الخميس، سفير دولة اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، كذلك التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا".واكد الكاظمي على "اهمية العلاقة مع اليابان، والاستفادة من تجربتها في النهوض والتنمية، وكذلك في نشر قيم التسامح الحوار والنظرة المستقبلية".من جانبه، أعرب السفير الياباني عن "تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادئ، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الاقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة"، مبديا "استعداد اليابان لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليميا ودوليا".