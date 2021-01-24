سائرون: نتقدم باصدق عبارات العزاء والمواساة لعوائل الشهداء من الحشد

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، انه "مرة اخرى يقدم ابناء العراق الغيارى قوافل جديدة من الشهداء الابطال الذين تصدوا بكل عنفوان وكبرياء لعصابات داعش الارهابية التي اعتدت على محافظة صلاح الدين فكان لهم رجال العراق من لواء ٢٢ الحشد الشعبي بالمرصاد وسجلوا اسمى معاني البطولة والفداء".واضاف البيان: "اننا اذ نتقدم باصدق عبارات العزاء والمواساة لعوائل الشهداء الابرار فاننا نقف بكل حب واحترام لهذه الدماء الزاكية التي رسمت لنا طريق البطولة والانتصار".