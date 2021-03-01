مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات".



وكان مجلس النواب قد عقد اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.