الكاظمي: فساد مزاد العملة سيء الصيت أصبح من الماضي

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، إنه "هناك تعظيم للاحتياطي النقدي وزاد باربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، كذلك مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده واصبح من الماضي".ووجه، وزارات الصحة والمالية والتخطيط "للعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها والعمل الجدي لانجازها"، داعياً الوزارة إلى "العمل ليلا ونهارا لتذليل كل العقبات وعدم الاستسلام للتحديات".كما وجه الكاظمي "بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة".