نائب: الحوارات ما زالت مستمرة بشأن الموازنة وثلاث سيناريوهات مطروحة بشأنها

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، اننا "اليوم متواجدين في مجلس النواب بانتظار ما تصل إليه اجتماعات رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية البرلمانية"، مبينا ان "الصورة ما زالت ضبابية بانتظار ما تصل إليه الاجتماعات بشأن النقاط الخلافية لاتضاح الصورة حول السيناريو الذي سنمضي به".واضاف فاخر، ان "حصة اقليم كردستان والتسوية المالية ما زالت العقبة الأهم في طريق استكمال التصويت على الموازنة اضافة الى بعض الفقرات الأخرى سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط بالموازنة التي نعتقد انه من الممكن الوصول الى تفاهمات حولها تصب بالمصلحة العامة"، مشيرا الى ان "هنالك ثلاث سيناريوهات قابلة للحصول اليوم اولها التصويت على الموازنة وطرح النقاط الخلافية بمقترحات عدة لترك الخيار لاعضاء البرلمان لاختيار الانسب منها، او تأجيل الجلسة الى ما بعد أعياد نوروز، او تكرار سيناريو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية من خلال التصويت على بعض مواد القانون وترك الخلافية الى مابعد اعياد نوروز".