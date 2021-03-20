بالوثيقة: آخر تحديث لتعديل المادة ١١ الخاصة بالإقليم في قانون الموازنة

تنشر السومرية نيوز آخر تحديث لتعديل المادة ١١ الخاصة بإقليم كردستان في قانون موازنة 2021 .

وافاد مراسل السومرية، بأن "النواب الأكراد يمتنعون عن التصويت على المادة المذكورة في اللجنة المالية النيابية".