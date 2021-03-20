برلماني يكشف اسباب عدم انعقاد الجلسة في العاشرة صباحا

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول العديد من الملفات والقضايا وأبرزها ما يتعلق بحصة إقليم كردستان في المادة 11 من الموازنة"، مبينا ان "الامر الآخر يرتبط بوجود مطالبات بإضافة نسبة تعيينات في الموازنة".واضاف فاخر، ان "هنالك مادة أخرى تم اضافتها تتعلق بإسقاط خمسين بالمئة من ديون الفلاحين"، لافتا الى ان "جميع الحوارات تجري بشكل مكثف رغم استمرار الخلافات وهنالك تسارع بالاحداث وقد تم الحديث عن تأجيل الجلسة الى الساعة الرابعة مساءا رغم أننا نستبعد عقدها في ذلك التوقيت لصعوبة الحوارات".