توضيح من رئاسة البرلمان بشأن سعر الصرف

وقال المكتب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "موافقة اللجنة المالية والحكومة على سعر الصرف الحالي، وذلك في إجتماع اليوم الذي ترأسه الحداد، أمر غير صحيح".وأضاف البيان، ان "ماجرى بخصوص سعر الصرف تم مناقشة تداعياته ومانتج عنه تبعات ومشاكل وإرتفاع الأسعار وكانت مناقشة مستفيضة بين اللجنة المالية النيابية و الوزراء المعنيين لبحث الحلول والسبل الكفيلة لمعالجة قضية سعر الصرف للدينار العراقي".