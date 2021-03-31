برلمانية تكشف صيغة الاتفاق بين المركز وكردستان بشأن الموازنة

وقالت الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم الاتفاق مع اقليم كردستان على تسليم رواتب موظفي الاقليم وحصة الاقليم من الموازنة بشكل دوري كل شهر يقابلها تسليم الاقليم لما عليه من التزامات في الموازنة".واضافت انه "بحال عدم التزام الاقليم بهذا الامر فانه تستقطع حصة الاقليم لذلك الشهر من الموازنة"، مشددة على اننا "لن نصوت على ابقاء سعر الدولار الجديد وسنصوت على تخفيض المبلغ، اضافة الى جمع تواقيع بغية تعويض المواطنين بحصة تموينية كاملة لمدة عام كامل للعام الذي انتهى وسنحاول تضمينها ايضا في الموازنة".