بغداد وأبو ظبي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الكاظمي، التقى اليوم، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة".وبحث الكاظمي مع آل مكتوم "العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات".