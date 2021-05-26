الامم المتحدة تعلق على اعتقال قيادي بالحشد والاستعراض المسلح بالخضراء

وقالت بلاسخارت في تغريدة لها عبر تويتر، رصدتها السومرية نيوز، إن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي. وبالتأكيد ، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه".وأضاف "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، مشددة بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات. لا أحد فوق القانون".