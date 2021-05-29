لهذه الاسباب.. برلماني يستبعد انعقاد جلسة البرلمان اليوم

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب كان من المقرر ان يعقد جلسته اليوم ضمن الفصل التشريعي الجديد، لكن الوضع العام وعدد الحضور المتواضع لا يعطي اي انطباع بانعقاد الجلسة لهذا اليوم".واضاف، ان "استمرار الاصابات بوباء كورونا بين اعضاء البرلمان وموظفي المجلس، اضافة الى خلو جدول الاعمال من القوانين المصيرية والمهمة والتي تنسجم مع حجم التحديات جميعها امور اضعفت رغبة العديد من اعضاء البرلمان في الحضور الى الجلسات".