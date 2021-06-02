لجنة نيابية تكشف عن تأجيل تقرير تعديل الدستور للدورة المقبلة

أكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم الأربعاء، تأجيل تقريرها الخاص بالتعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.



وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "تقرير تعديل الدستور لم ينجز لحد الآن"، مشيرا الى أن "التقرير سيرحل للدورة البرلمانية المقبلة بجميع مواده".

وبشأن ملف الانتخابات واحتمالات التأجيل، قال كنا إن "الانتخابات لن تؤجل"، مبينا أن "الحديث حول هذا الموضوع يعبر عن وجهات نظر لبعض الكتل".

وأضاف، أنه من "الممكن تأجيل الانتخابات اذا حصل وضع كارثي وظروف قاهرة لا سامح الله، كصراعات اقليمية ودولية قد تكون سببا ببعض المشاكل في المنطقة، لكن ذلك لن يحدث".