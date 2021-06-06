بيان من رئاسة الجمهورية بشأن حادث البيشمركة

طالبت رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، بسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل"، فيما اكدت ان الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، "تُتابع رئاسة الجمهورية التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوةٌ من البيشمرگة في محافظة دهوك صباح السبت 5 حزيران 2021، والذي راح ضحيتَهُ عددٌ من الشهداء والمصابين".

أكّد البيان، ضرورة توقف مثل هذه الاحداث المؤسفة، منوّهاً الى أن "التواجد العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني ويجب العمل على وضع حدٍّ لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه، حيث أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران".

وشدّدَ على "ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تُعتبر انتهاكاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية. كما اعتبر أن الهجوم الاخير على مناطق مخيم مخمور تصعيدٌ خطير يعرّض حياة المواطنين للخطر بما فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والانساني.

وتابع البيان، ان "رئاسة الجمهورية تؤكد على تعزيز العلاقات مع الجارة تركيا على أساس المصالح المشتركة وحلّ المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية، مشيراً الى رفض العراق المستمر بأن يكون ساحة صراع الاخرين والتعدي على سيادته، كما يرفض ان يكون منطلقاً للعدوان على أي احد.