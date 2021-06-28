وزير الخارجية يصل الى روما للمشاركة في الاجتماع الموسع للتحالف الدولي ضد داعش

المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف قال في بيان ورد لسومرية نيوز ان "الاجتماع يعقد بمُشاركة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في التحالف الدولي لبحث الجُهُود المُشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابيّ".واضاف "وسيترأس الاجتماع كل من وزير الخارجيَّة الإيطاليّ لويجي دي مايو،‬ ووزير الخارجيَّة الأمريكي أنطوني بلينكن".وتابع "ومن المُؤمل أنّ يعقد وزير الخارجية العراقي العديد من اللقاءات الثنائيَّة مع نظرائه وزراء خارجيَّة الدول المُشاركة في الاجتماعات، لبحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".