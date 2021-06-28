رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة".واشار الى أن "الاجتماع تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان".وتقرر، خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.