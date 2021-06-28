العراق يدعو للإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري

وقالت وزارة الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن اعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الاوضاع الانسانية الحالية السيئة في سوريا".وتطرق الوزير، وفق البيان، الى "موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة بسوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في اقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والاقليم توفير الدعم لهم".وأشار إلى "وجود حاجة ملحة لتوفير الدعم للعراق وحكومة الاقليم في هذا المجال"، مبيناً أن "حالة عدم الاستقرار في سوريا، لها انعكاساتها على الوضع الامني العراقي".وأكد حسين، "ضرورة اجراء مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع السوري وحل الازمة الراهنة في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية بما يساهم بالتخفيف من ازمة الشعب السوري الانسانية"، مشددا على "اهمية الاسراع في ارسال المساعدات الانسانية الى الشعب السوري بعيدا عن كل المتغيرات السياسية".