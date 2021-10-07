الأعرجي والسفير الكويتي يبحثان دعم الحوارات لإنهاء الخلافات في المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل، السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان".وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين العراق والكويت وسبل تطويرها، على جميع الصعد، وبما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة".وتابع البيان، أن "الجانبين بحثا، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي ودعم الحوارات الجارية، لإنهاء الخلافات بين دول المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على الأمن والاستقرار".