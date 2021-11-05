الكشف عن تفاصيل اجتماع التيار الصدري مع الحزب الديمقراطي الكردستاني

كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماعها مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ترأسه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد المفاوض للكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري اليوم الجمعة في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد".

واضاف البيان ان "الاجتماع بحث نتائج الانتخابات والتجربة الانتخابية الالكترونية التي اثبتت نجاحها منذ سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣".

بحسب البيان، بين العذاري إن "اهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي كونها مرحلة بناء وخدمات مما سينعكس ايجابا على الوضع الامني في البلاد عموما"، مشددا على ان تكون الحكومة حكومة مستقلة بعيدا عن اي تدخل خارجي".

من جانبه اثنى زيباري على "مواقف -زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- في خدمة العراق والعراقيين"، مؤكداً على ان "التيار الصدري من التيارات العقائدية النضالية وسيكون لهم دور مهم في هذه المرحلة".