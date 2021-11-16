وزير الخارجية: الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً – عاجل

أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ان الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم.

وقالت وزارة الخريجة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، نائب رئيس المُفوضية الأوروبيَّة مارغريتيس شيناس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ على مُختلف الصعد".

واضاف البيان، ان "الجانبان بحثا قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبيّ".

وبحسب البيان، قال الوزير أنَّ الحكومة العراقيَّة اتخذت كافة الإجراءات للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مُختلف أجزاء الاتحاد الأوروبيّ، والعمل على تجنب وقوع أي عراقيّ ضحية لشبكات التهريب"، مُضيفاً، أننا أرسلنا وفود قنصلية إلى مخيمات اللاجئين لغرض الاطلاع على احوالهم وتقديم المُساعدة الممكنة لهم، وشرعت الوفود بإجراءات إثبات الرعوية وإصدار جوازات المرور لطالبي اللجوء الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق"، مُشيراً إلى أنَّ الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم".

من جانبه عبّر نائب رئيس المُفوضية الأوروبيِّة عن شكر الاتحاد الأوروبيّ وسعادته للإجراءات المُبكرة التي اتخذها العراق في مُحاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء، وأكَّد على أهميَّة التعاون المُشترَك من أجل إعادتهم، وفقا للبيان.