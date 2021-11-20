بارزاني وماكغورك يبحثان أوضاع العراق بعد الانتخابات

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجتمع ماكغورك في العاصمة البحرينية المنامة؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والوضع العام في العراق ما بعد الانتخابات التشريعية، كما تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا".وأكد الجانبان على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".