علاوي يؤكد موقف العراقيين المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية

التقى زعيم الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي في العاصمة الاردنية عمّان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن.

وقال المكتب الاعلامي لاياد علاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مسار القضية الفلسطينية ويدعم الوصول الى حلٍّ عادلٍ وشامٍل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الصابر الصامد في اقامةِ دولته المستقلة، اذ جدد علاوي خلال اللقاء موقف العراقيين المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية".

واضاف البيان، ان "اللقاء بحث ايضا الاوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الامن والاستقرار فيها، حيث جرى الاتفاق على تواصل اللقاءات الثنائية في القرب العاجل".