الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لخلق نظام تربوي عراقي متطور

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي استقبل اليوم بمكتبه الرسمي، إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو / نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، وشيما سان غوبتا / المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف في العراق، للتباحث في شأن أوضاع التلاميذ النازحين والسبل الكفيلة لإعادة ابنائهم الى مقاعد الدراسة التي تركوها بسبب التنظيمات الإرهابية".وأوضح الدليمي، وفق البيان، ان "الوزارة تضع كافة امكاناتها في خدمة النازحين وتدعم كل جهد يعمل على تخفيف كاهل العناء عن أهلنا في تلك المخيمات لضمان عودة آمنة وكريمة للذين نزحوا نتيجة الصراع مع داعش وإعادة دمجهم في سلك التعليم، مشيراً الى ان الحكومة حريصة على تذليل الصعاب التي تواجه هذه الشريحة ليتمكنوا من الحصول على خدمات تعليمية متميزة".وأضاف "اننا سنعمل سوية على انقاذ أطفال العراق من الفكر الداعشي الذي حاول قتل الطفولة قبل كل شيء".بدورها، أكدت إيرينا فوياشكوفا على "أهمية تنفيذ مشاريع تنموية وتربوية مستدامة تستهدف النازحين والمجتمع المضيف، بما يحقق التعافي المجتمعي ، معربة عن واستعدادهم التام لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لخلق نظام تربوي متطور".