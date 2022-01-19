خشان: نطالب باعتبار الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها غير دستورية وإعادتها – عاجل

أكد النائب باسم خشان، اليوم الاربعاء، ان كل ما دار في الجلسة الاولى للبرلمان بعيد عن الدستور وفيه مخالفات قانونية كثيرة، فيما بين ان رئيس السن محمود المشهداني تعرض للدفع من قبل أشخاص يرتدون "اكفان".

وقال خشان خلال جلسة المحكمة الاتحادية ان "ما تم في الجلسة استعراض غير صحيح واستعراض قوة لا أكثر"، مشيرا الى ان "ما حدث للمشهداني فيه اكراه كونه تعرض للدفع من قبل أشخاص يرتدون "اكفان".

وتابع ان "الجلسة الاولى للبرلمان لا تمت لروح القانون بأي صلة".

وتابع خشان،"نطالب باعتبار الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها غير دستورية وإعادتها".

وقبل قليل، بدأت المحكمة الاتحادية، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال مراسل السومرية إن "المحكمة الاتحادية بدأت النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".

وأضاف، أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".

وفي وقت سابق، افاد مراسل السومرية، بوصول النائب "باسم خشان" الى قاعة المحكمة الاتحادية.

وقال المراسل ان "النائب "باسم خشان" وصل الى قاعة المحكمة الاتحادية وذلك قبيل بدأ الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوتين الخاصتين بشأن شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب من عدمها".

يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.