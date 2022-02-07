رئاسة البرلمان تحدد موعد حسم تشكيل اللجان النيابية

وقال الزاملي خلال جلسة تداولية لمجلس النواب، اليوم، إنه "بدء من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بأعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب".وأضاف، "سنأخذ بعين الإعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية"، لافتاً إلى أن "قوة مجلس النواب بقوة هيأة رئاسته واعضاءه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية".وأكد الزاملي، "السعي بكل قوة بأن تكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب".