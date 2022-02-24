الوطني الكردستاني: رئاسة البرلمان لم تكن موفقة بقراراتها

وقال كاكائي في حديث لنشرة السومرية، إن "المعادلة السياسية يجب ان تذهب الى النصوص الدستورية ونحن في الاتحاد ندعو الى الذهاب الى النصوص وليس الى المزاجيات".وأضاف أن "رئاسة البرلمان لم تكون منصفة في قرارها رقم 4 لسنة 2022 باعتبار بعد انتخاب رئاسة البرلمان التي لم تكن موفقة في قرارها وذلك لتقاطعها مع النصوص الدستورية باعتبار قبول ترشيح زيباري وتم استبعاده من المحكمة الاتحادية واعادة القانون رقم اربعة واعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية المخالف لقانون رقم 8 ثانيا لاعتبار انه بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بعد ثلاثة ايام يفتح باب الترشح"، مشدداً بالقول "لا يوجد نص قانوني بفتح باب الترشح بوجود 24 مرشح تتوفر فيهم الشروط القانونية ونرى ان رئاسة البرلمان لم تكن موفقة في قراراتها".وتابع "نحن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونحن غير انتقائيين"، مشيراً الى أن "اغلب القانونيين يعتبرون فتح باب الترشيح غير قانوني واعتقد ان التأجيل اعطى فرصة اخرى للكتل السياسية لانه سيعطى 6 او 7 ايام من اجل الاتفاقات بين الكتل من اجل تشكيل تحالف ثنائي او ثلاثي لانتخاب رئيس جمهورية".وتابع "اذا لم نتفق مع الديمقراطي سنلجأ الى الفضاء الوطني كون لدينا مرشح قوي قريب من جميع الكتل السياسية وهناك مؤشرات قوية بفوز مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية".