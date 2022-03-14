اليابان تعلق على قصف أربيل

وقالت السفارة اليابانية لدى بغداد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الساعات الأولى من يوم 13 آذار (بالتوقيت المحلي)، انطلقت عدة صواريخ من إيران على مدينة أربيل في شمال العراق مما أدى إلى وقوع إصابات، وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقه هذه الصواريخ".وأضاف البيان، "تدين حكومة اليابان بشدة هذا الهجوم الذي يهدد سيادة العراق واستقراره والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وأتم البيان، "ستواصل حكومة اليابان دعم جهود حكومة العراق لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. علاوة على ذلك، ستواصل حكومة اليابان جهودها الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى أمس الأحد، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".