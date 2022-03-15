البرلمان يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

