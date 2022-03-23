الصدر والحلبوسي وبارزاني والخنجر يتبادلون التهاني

وقال مكتب الصدر في بيان، إنه "تلقى السيد مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني اليوم الاربعاء 23/3/2022 تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كما تحدّث الصدر هاتفياً مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني".وكان رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، قد أعلن في مؤتمر صحافي، عن "تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً، والمنفتح على القوى السياسية التي نحسن الظن بها، ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".وأضاف، أن "مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد، فيما سيكون مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر".