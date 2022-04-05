الزاملي: استقرار العراق عامل مؤثر لأمن الشرق الاوسط برمته

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الزاملي استقبل بمكتبه اليوم، وفداً دنماركياً من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة النائب مادس فوغليدي".وقال الزاملي وفق البيان، بأن "تهديد الامن والسلم العالميين من قبل قوى التطرف والإرهاب، انتج هدف مشترك لدى جميع دول العالم يتمثل بمحاربة هذا الإرهاب، والتنسيق في مجال التسليح والتدريب والمعلومات الاستخبارية لتحقيق هذا الهدف".وأضاف، ان "استقرار العراق امنياً واقتصادياً وسياسياً، عامل اساس ومؤثر في استقرار الشرق الأوسط برمته، داعيًا الى ضرورة استمرار اطر التعاون ما بين العراق وحلف الناتو في المجالات الأمنية والتدريب ومحاربة الإرهاب".وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وتشجيع دخول الشركات الاستثمارية للعراق والمساهمة في نقل الخبرات وزيادة التعاون الاقتصادي وخطط انعاش الصناعة والزراعة وكذلك الحديث عن دعم احتياجات الجالية العراقية المتواجدة في الدنمارك".