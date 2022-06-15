رئيس الجمهورية يشدد على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين

وأكّد صالح بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد للسومرية نيوز، "ضرورة تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، والعمل على خطط واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف"، مشيراً إلى أن "العراق عانى كثيرا من الإرهاب الذي أدى لموجات نزوح داخلية وخارجية واسعة".وشدد رئيس الجمهورية، "على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم".من جانبها، أكّدت اوغوشي دانيلز دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء في المنظمة ليكون مؤثراً وفاعلاً"، وفق ما جاء في البيان.