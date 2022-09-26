تتضمن استقالة الحلبوسي.. البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة - عاجل

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس البرلمان، وردت لـ السومرية نيوز، فإن "مجلس النواب سيعقد جلسته الرابعة يوم الأربعاء المقبل، 28 أيلول 2022".وتتضمن الجلسة، وفق الوثيقة، "التصويت على إسقالة الحلبوسي من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".