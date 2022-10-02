كردستان تبحث مع فرنسا تحديات الوضع السياسي في العراق

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ (سينات) الفرنسي كريستيان كامبون، ووفداً مرافقاً له".وبحث الجانبان، "علاقات إقليم كردستان والعراق مع فرنسا، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الجانبان الآراء حول مشاكل أربيل – بغداد، مخاطر داعش في العراق وسوريا، الوضع السياسي العراقي والتحديات التي تواجه العراق".وجدد بارزاني "التعبير عن شكر الإقليم وتقديره للدعم السياسي والعسكري والإنساني الفرنسي، وخص بالذكر دور الرئيس إيمانوئيل ماكرون ومساعيه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة بصورة عامة"، داعياً للمساعدة للعراق وكردستان في حل مشاكلهما، معتبراً حل المشاكل بين الجانبين مفتاحاً للأمان والاستقرار في العراق.وإلى جانب إعادة التأكيد على استمرار المساندة الفرنسية لإقليم كردستان، ونقل تحيات الرئيس ماكرون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، أكد كامبون على "أهمية تقوية علاقات بلده مع العراق وإقليم كردستان وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، مبدياً استعداد فرنسا لمساعدة العراق وإقليم كوردستان على حل مشاكلهما وإعادة الاستقرار".ووفق البيان، فإن اللقاء بحث أيضاً "علاقات العراق وكردستان مع الدول المجاورة، وسبل التصدي لتهديدات داعش، وأحوال الإيزديين والمسيحيين والمكونات في الإقليم، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك".