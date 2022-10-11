تفاصيل مثول المالكي أمام القضاء وإخلاء سبيله بشأن "التسريبات الصوتية"

وقال الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".



وأشار إلى، "تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران الماضي أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية للمالكي التي أججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه مؤكداً أنها "مفبركة" لكنها أنتجت توترات زادت من تعقيد الازمة السياسية في البلاد.وكان الصحافي والناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل قد نشر على مدى الاشهر الاربعة الماضية خمسة تسجيلات مسرّبة يهاجم المتحدّث فيها والذي قدم على أنه المالكي قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه الصدر محرضا على قتله.