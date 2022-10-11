البرلمان ينهي القراءة الاولى لـ7 مشاريع قوانين

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أنهى القـراءة الاولـى لمشـروع قـانون تعـديـل قـانون الشـركات رقـم (21) لسـنة 1997".وأضاف، ان "مجلس النواب أنهى القـراءة الاولى لمشـروع قانون تنظـيـم اجـور الـخـدمـات فـي دوائر الدولة الممولـة مركزيـاً".وأشار البيان إلى، أن "البرلمان أنهى القـراءة الاولى لمشروع قانون العيـد الـوطني لجمهوريـة العـراق".وتابع، أن "مجلس النواب أنهى القـراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثـانـي لقـانون الطـرق العامـة رقـم (35) لسـنة ۲۰۰۲".ولفت البيان الى، أن "مجلس النواب أنهى القـراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقـانون كليـة الامام الاعظـم رقـم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷".وأردف البيان، أن "مجلس النواب أنهى القـراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنيـة للرقابــة النوويــة والاشعاعية والكيمياويـة والبايولوجية".وختم بـ"إنهاء القـراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالـث لقـانون تنفيذ مشـاريـع الـري رقم (138) لسنة 1971".