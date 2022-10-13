الكاظمي يعلق على انتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق - عاجل

هنئ رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق".



وأضاف: "نتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له".