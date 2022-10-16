نصيف تطالب بمنع سفر وزير النقل لهذا السبب (وثائق)

وقالت نصيف في بيان، إنه "بموجب كتابنا ( ٣٣٨٥) في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢، على كل من جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل اصدار قرار بمنع سفر وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال اليومية ( ناصر حسين بندر ) بسبب قضايا الفساد المتهم بها، ومنها تزويره للشهادة الجامعة من اجل تولي المناصب الحكومية الامر الذي اثبته تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ( ١٠ / ٤٠ / ١ / ٢٢١٩٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢".ودعت نصيف، الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى "إقامة شكوى جزائية امام المحاكم المختصة بسبب هذه التهم والخروقات الدستورية المرتكبة من قبل الوزير والتي ترتبت عليها ضرر في المال عام".