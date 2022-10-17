أمر قضائي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "قررت اصدار الامر الولائي المرقم ( 31 / اتحادية / امر ولائي /2022 ) المتضمن ايقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره ( 70 مليار دينار)".وأضافت، ان "الامر أصدر لحين حسم الدعوى المقامة امامها بالعدد (228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار انف الذكر".