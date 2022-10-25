نصيف تدعو لإصدار منع سفر بحق وزير النقل وشخصيتين

دعت النائبة عالية نصيف، الى إصدار منع سفر بحق وزير النقل ناصر حسين الشبلي وشخصيتين، كاشفة عن ما وصفته "هروبهم" الى دبي.

وقالت نصيف في بيان، "السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس القضاء والهيئة التحقيقية الخاصة بموضوع سرقة القرن للقضاء صولة في اصدار منع سفر لكل من وزير النقل وابن اخيه وعقيل الربيعي".

وأضافت "سيتم هروبهم الى دبي جماعي بطائرة يوم الاربعاء الموافق 26 تشرين الاول 2022 لارتباطهم بالمتهم الاول لسرقة القرن كل الذي هربوا لدبي".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.