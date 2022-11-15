الاتصالات تخاطب السوداني لمناقشة الغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال

السومرية نيوز – محليات

خاطبت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، أمانة مجلس الوزراء، بطلب رفع الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في وثيقة صادرة منها ومرسلة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "راجين عرض موضوع الغاء ضريبة بطاقات الشحن للهاتف النقال في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وذلك لتضمينه عند اعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق".

وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في وقت سابق، عن تبنيها تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال، فيما أكدت انها اعدت دراسة شاملة لإعادة اسعار الكارتات الى ما كانت عليه سابقا.

وقالت الياسري ان "هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها"، مشددة على "أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف".

وأضافت انها "تتشرف بتبني تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال لاسيما مع توجه الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة".

وبينت أيضا، أن "مجلس النواب عازم على إلغاء ضريبة بطاقات الشحن"، مؤكدة على "ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لغرض التصويت على إدراج إلغائها في موازنة 2023".