تواقيع برلمانية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان (وثائق)

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأعلن النائب سعود الساعدي عن جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتيح لاعضائه تحديد والإطلاع على جدول الأعمال بوقت مبكر بدلا من الـ 48 ساعة المقررة في النظام الحالي.