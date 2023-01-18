العراق وبلجيكا يبحثان إيجاد حلّ جذريّ لمصير عائلات داعش

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فؤاد حسين إستقبل وزيرة خارجيَّة بلجيكا حجة الحبيب، على هامش أعمال مُنتدى دافو، وجرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وبحث عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".وأكَّد الوزير على "ضرورة إعادة إفتتاح السفارة البلجيكيَّة في بغداد وجلب الاستثمارات ومُمثلي الشركات البلجيكيَّة لتكون منطلقًا للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية وتفعيل العلاقات الإقتصاديَّة من خلال مُساهمة الشركات البلجيكيَّة في القطاعات كافة".وتطرق الجانبان إلى "موضوعة إيجاد حلّ جذريّ لمصير عائلات داعش من الأطفال والمقاتلين الأجانب وكيفية إعادتهم وتسليمهم إلى بلدانهم".من جانبها قدمت، الحبيب "التهنئة بتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، مُؤكِّدةً على دعم بلادها للحكومة العراقيَّة، كما رحّبت بالحوار المُثمر بين الحكومة المركزيَّة وحكومة الإقليم، وثمَّنت دور العراق في الوساطة بين دول الجوار وعودة اللاجئين، والتعاون ضمن التحالف الدوليّ لمُحاربة داعش، كما أكَّدت إنَّ بلادها تتطلع إلى علاقة جديدة بين البلدين بملف الهجرة والأمن".ووجَّه فؤاد حسين "دعوة رسميَّة لوزيرة الخارجية حجة الحبيب لزيارة العراق بصحبة كبار ممثليّ الشركات البلجيكيَّة ورجال الأعمال للمُساهمة في عمليَّة إعادة إعمار البنى التحتيَّة، مُنوهاً؛ إلى وجود العديد من الشركات الأجنبيَّة العاملة في العراق حاليًا".