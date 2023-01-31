بينها رفض آلية توزيع لجان البرلمان.. بابليون تصدر 4 قرارات جديدة

وذكر بيان للحركة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر الاستمرار في دعم الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني وتوجيه كافة مكاتب الحركة داخل العراق وخارجه بضرورة اشاعة الثقة والامل والتركيز على الجوانب الايجابية والمنجزات المتحققة في الفترة الأخيرة".وأضاف، أنه "تم الاتفاق وبالإجماع على قرار الحركة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات اقليم كردستان وتهيئة وتفعيل فروع التنظيم في الاقليم بالاستعداد المبكر للانتخابات، محذراً المكتب السياسي من محاولات تدخل بعض الاحزاب المتنفذة في شؤون الاحزاب المسيحية وتجييرها خدمة لبعض الاحزاب الكردية".بالنسبة إلى آلية توزيع اللجان النيابية، أشار البيان إلى أنه "كان يفتقد الى ابسط معايير الديمقراطية والعدالة والتوازن، وقد حصلت خروقات واضحة في التصويت على اللجان مما يعكس صورة سلبية امام الرأي العام المحلي والدولي".وأتم البيان، أنه "رغم الاتفاقات والتفاهمات مع القوى السياسية الا انه اذا استمر تهميش المكون المسيحي ومحاولات استلاب هويته فلسوف يكون لنا موقف اخر في تحالفاتنا واتفاقاتنا السياسية".