السامرائي بذكرى الإسراء والمعراج: فرصة لتجديد موقفنا الثابت والمبدئي من قضية فلسطين

السومرية نيوز – سياسة



قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، ان ذكرى الإسراء والمعراج فرصة لتجديد موقفنا الثابت والمبدئي من قضية فلسطين والمسجد الاقصى المبارك.



وذكر السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "في ذكرى الإسراء والمعراج تتجلى المعاني العظيمة والسامية لمكانة نبينا الكريم محمد ص، وهي فرصة لتجديد موقفنا الثابت والمبدأي من قضية فلسطين والمسجد الاقصى المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على العراق والأمة الاسلامية وهي ترفل بالعز والمجد".