الحلبوسي يؤكد لغوتيريش ضرورة إنهاء ملف النازحين

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وتعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة دون تمييز، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ودور العراق في المنطقة".وأكد رئيس مجلس النواب، على "ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق والذين يعيشون أوضاعا صعبة، داعيا إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم الحكومة بهذا الملف الذي أكد عليه برنامجها الحكومي، مثمنا جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجهودها في مساعدة العراق لمواجهة التحديات".من جانبه، عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة، عن "زيارة العراق، معرباً عن تضامنه مع مجلس النواب العراقي، مؤكداً دعم المجتمع الدولي للعراق على كافة الصعد".وأشاد غوتيريش "بجهود بغداد ودورها خلال هذه الفترة لخفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها، مشيرا إلى أهمية انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد وزيارة سوريا".